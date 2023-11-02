 التحقيق في مصرع سوداني سقط من الطابق الخامس بأرض اللواء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحقيق في مصرع سوداني سقط من الطابق الخامس بأرض اللواء

مصطفى بكر:
نشر في: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 8:06 ص | آخر تحديث: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 8:06 ص

تباشر النيابة الكلية بالجيزة التحقيق في مصرع سوداني إثر سقوطه من الطابق الخامس بمنطقة أرض اللواء بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بشارع الجمعية.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لسوداني لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة مسكن بالدور الخامس، تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.


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