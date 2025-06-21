جاياردو: مباراة مونتيري حاسمة ونعتبرها بمثابة نهائي

أكد مارسيلو جاياردو مدرب ريفر بليت، أن مباراة فريقه ضد مونتيري المكسيكي المقررة اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في مونديال الأندية "ليست نهائيا"، لكنه حث لاعبيه على "التعامل معها على هذا الأساس".

وأكد جاياردو، في مؤتمر صحفي التقديمي: "إنها مباراة حاسمة. ليست نهائيا ولكن علينا أن نتعامل معها على هذا الأساس، هذا يمنحنا فرصة لتحقيق الفوز وضمان التأهل".

وكان ريفر قد فاز في الجولة الأولى أمام أوراوا رد دايموندز الياباني 3-1، بينما تعادل مونتيري أمام إنتر ميلان 1-1.

وأفاد جاياردو بأن مونتيري "فريق مكسيكي رائع، بقائمة لاعبين ممتازة، ومدرب مرموق وصل حديثا - دومينيك تورينت - وسيسعى جاهدا لإيصال رسالته بسرعة".

وأكد: "هذا يضعنا في موقف نواجه فيه خصمًا يجب أن نحترمه، لكن علينا أن ندرك أن لدينا أسلوب لعبنا الخاص، وأن الفوز يمنحنا بطاقة التأهل".