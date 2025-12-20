بابا الفاتيكان يدعو كرادلة العالم للاجتماع وتقديم الدعم والمشورة له

أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، أن البابا ليو الرابع عشر دعا كرادلة العالم ليومين من الصلاة والتأمل والمشاركة "لتقديم الدعم والمشورة" للحبر الأعظم، في علامة واضحة على أن العام الجديد سوف يمثل البداية غير الرسمية لبابويته.

وسوف ينعقد المجلس الكنسي (الكونسيستوار) يومي السابع والثامن من يناير، عقب نهاية السنة المقدسة 2025 في السادس من يناير المقبل، وهو احتفال مسيحي يحل مرة كل ربع قرن.

هيمن على الشهور الأولى لليو في المنصب اجتماعات السنة المقدسة الأسبوعية مع مجموعات الزوار الدينيين، والاحتفال بقداسات اليوبيل الخاصة.

وعلاوة على ذلك، قضى البابا الكثير من وقته في الانتهاء من المسائل العالقة من بابوية البابا فرنسيس الأول.

ونتيجة لذلك، سوف يكون المجلس الكنسي في يناير أول مرة يتسنى فيها للبابا النظر في جدول أعماله عقب انتخابه في الثامن من مايو الماضي كأول حبر أعظم أمريكي.

وذكر بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي: "إن هذا اللقاء سيمتد على مدار يومين، وسيتسم بلحظات من الشراكة والأخوة، إلى جانب أوقات مخصصة للتأمل والمشاركة والصلاة".

وتهدف هذه اللحظات إلى "تعزيز التمييز المشترك وتقديم الدعم والمشورة للأب الأقدس في ممارسته لمسؤولياته السامية والجسيمة في رعاية الكنيسة الجامعة"، بحسب البيان الذي أورده موقع "فاتيكان نيوز".

وأوضح البيان، أن الكونسيستوار "ليس إلا لقاءً يسعى لترسيخ.. أواصر الشراكة بين أسقف روما والكرادلة، المدعوين للمشاركة بصفة خاصة في العناية بخير الكنيسة الجامعة".