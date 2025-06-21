إيران تنفذ ضربة صاروخية جديدة على إسرائيل

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نفذت إيران، ضربة صاروخية جديدة على إسرائيل، فيما دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بوسط دولة الاحتلال.

فيما قال جيش الاحتلال إن أنظمته الدفاعية تعمل على اعتراض التهديد مع إطلاق صواريخ اعتراضية، تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن سقوط صواريخ في بعض المناطق.

ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن سقوط ضحايا جراء الضربة الصاروخية الإيرانية، لكن القناة 12 أفادت بأن سيارات الإسعاف توجهت لمناطق سقطت فيها الصواريخ.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم إطلاق نحو 5 صواريخ من إيران نحو إسرائيل في الموجة الأخيرة.

ومنذ 13 يونيو، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.