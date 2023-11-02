متحدث صحة غزة يناشد المجتمع الدولي: كل شيء في غزة يتعرض لتطهير عرقي

دعا المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، المجتمع الدولي إلى توفير ممر آمن لخروج أعداد كبيرة من الجرحى والحالات الخطيرة والمعقدة، التي لا يتوفر لها العلاج داخل مستشفيات القطاع المنهارة.

وناشد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، توفير ممر آمن للمساعدة على تدفق المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية بشكل عاجل؛ من أجل إنقاذ آلاف الجرحى والمرضى.

وأمسك بجثة رضيع استشهد في القصف الإسرائيلي اليوم، قائلًا: «الاحتلال ينتقي أهدافه في قطاع غزة ويقتل الأطفال والنساء والمسنين في كل مجزرة».

وأضاف: «نناشد المجتمع الدولي - الذي يصمت على تلك المجازر - تفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيف الرابعة، التي تؤكد أهمية حماية المدنيين وأماكن النزوح والمستشفيات والمدارس.

وقال: «أكثر من 9 آلاف شهيد بينهم 3760 طفلا، كل شيء في غزة يتعرض لتطهير عرقي، يجب وقف هذا العدوان وتلك المجازر قبل الوصول إلى مرحلة يتعذر فيها ارتفاع الصوت».

وأكمل: «يجب وقف العدوان قبل الوصول إلى مرحلة بقاء آلاف الشهداء ملقون على الأرض دون تحرك من المجتمع الدولي الذي مازال يتشدق بحقوق الإنسان، ونحن نعيش ذكرى وعد بلفور المشؤوم».