عماد متعب يعلن تفاصيل مباراة اعتزاله بين الأهلي وبرشلونة

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أعلن عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، عن إقامة مباراة اعتزاله أمام نادي برشلونة وسيتم الاعلان عن التفاصيل لاحقًا.

وقال متعب في تصريحات خلال الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على «أون تايم سبورتس»: «بعد اللي شوفته من جمهور الأهلي في ماتش العين وترحيبهم وتشجيعهم ليا بالشكل ده حمسوني تاني إني أعمل مباراة الاعتزال وبالفعل بدأت الخطوات».

وأضاف: «عندنا مكالمة مع رئيس برشلونة النهاردة بالليل وربنا يسهل إن شاء الله ممكن في نهاية الاستديو النهاردة أقولكوا تكون الأمور تمت على خير باذن الله، ولسة هكلم الأهلي انسق معاهم معاد مناسب باذن الله».

وكان عماد متعب أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في عام 2018، والاتجاه للعمل الإعلامي كمحلل رياضي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.