وزير الأوقاف ووزير التسامح والتعايش الإماراتي يبحثان التعاون في نشر قيم التسامح

وزير الأوقاف: الروابط المتينة التي تجمع بين البلدين نموذج يحتذى به في تعزيز قيم التعاون والأخوة العربية

وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات يشيد بجهود وزير الأوقاف في التعريف بمنهج الإسلام المعتدل

بحث وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، سبل التعاون في نشر قيم التسامح، لمواجهة التحديات الفكرية التي تهدد السلم المجتمعي.

وأكد وزير الأوقاف على الروابط المتينة التي تجمع بين البلدين، وما تمثله من نموذج يحتذى به في تعزيز قيم التعاون والأخوة العربية.

واستعرض الأزهري خلال اللقاء انطباعاته الإيجابية من زياراته السابقة لدولة الإمارات، مثنيًا على حفاوة الاستقبال والود الذي لمسه من الشعب الإماراتي، وما يعكسه من أصالة وكرم الضيافة.

وأشاد الأزهري بدور وزارة التسامح والتعايش في الإمارات، بقيادة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في تعزيز ثقافة التعايش الإنساني.

كما أكد على أهمية الجهود المشتركة في نشر قيم التسامح والتعايش بين شعوب العالم، مشددًا على ضرورة العمل الجماعي، متمنيا للبلدين دوام الأمان والتقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب نهيان بن مبارك آل نهيان عن تقديره لمصر وعمق الروابط بين الشعبين الشقيقين، مثمنًا دور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري في نشر الفكر الوسطي، وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح.

وأشاد آل نهيان بجهود الأزهري في التعريف بمنهج الإسلام المعتدل، الذي يدعو للتعارف والانفتاح الإيجابي على الآخر.