صالون سعيد شيمي للثقافة السينمائية بجمعية كتاب ونقاد السينما

في محاولة جديدة لعودة صالونات الثقافة السينمائية اتفق الناقد السينمائي الأمير اباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما مع مدير التصوير والمخرج الكبير سعيد شيمي علي عقد صالون شهري لمحبي الثقافة السينمائية، يتناول خلاله شيمي ذكرياته ورؤاه حول السينما المصرية والعالمية وذكرياته حول مسيرته السينمائية علي مدار مايزيد عن نصف قرن .

الصالون يعقد يوم الأحد الثاني من كل شهر في السادسة مساء بمقر الجمعية.

يذكر أن سعيد شيمي مواليد القاهرة1943، وهو مدير تصوير ، وباحث وكاتب سينمائي، وهو اول مصور سينمائي مصري وعربي تحت الماء.

تخرج في المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون 1971.

صور 108فيلم روائي طويل و 75فيلم تسجيلي وقصير و5مسلسلات تليفزيونية و3سهرات .

قدم للمكتبة السينمائية 41 كتابا في فن الفيلم وجماليات وتايخ الصورة السينمائية

حصل علي العديد من الحوائز هاويا ومحترفا من 1965 حتي الآن.

حصل علي جائزة الدولة التقديرية في الفنون 2024

والكثير من التكريمات خلال مشواره مع التصزدوير السينمائي في مصر والخارج

قام بالتدريس في عدة جامعات مصرية

قدم العديد من ورش التصوير السينمائي المجانية في محافظات مصر المختلفة في تعليم حرفة التصوير وتذوق الافلام.