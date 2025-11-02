الزمالك يهزم الإسماعيلي في دوري الشباب بثنائية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم، مواليد 2005، على الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، في الجولة السابعة من بطولة دوري الفريق الثاني.

سجل هدفي الزمالك: عبد الرحمن كمال "مُرجن"، وأحمد خضري.

شكل لاعبو الزمالك خطورة كبيرة في الشوط الأول على مرمى الإسماعيلي، ولكن لم تترجم إلى أهداف، قبل أن يباغت الدراويش بتسجيل الهدف الأول، لينتهي الشوط بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو الزمالك الضغط على الإسماعيلي، وصنعوا فرصاً عديدة، ونجح عبد الرحمن كمال "مُرجن" في تسجيل الهدف الأول والتعادل للأبيض فب الدقيقة 83، واستمرت المحاولات، ونجح أحمد خضري في تسجيل الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

بهذا الفوز، يتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2005 كل من: ممدوح عبد الحي مدربًا، محمد عمر مدربًا مساعدًا، أحمد عبد العزيز "بوكس" مدربًا لحراس المرمى، محمد الأتربي "تربو" محللًا للأداء، حمدي يوسف إداريًا، ياسين غنيم أخصائياً للتأهيل والإصابات، محمد عصمت مدربًا للأحمال ورفعت حمدي مسئولًا للمهمات.