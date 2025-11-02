صحة مطروح: إجراء 23 عملية جراحية في طب وجراحة العيون بالمستشفى العام

قال الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم إجراء 23 عملية جراحية في تخصص طب وجراحة العيون بمستشفى مطروح العام.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن العمليات التي تم إجراؤها شملت 21 عملية مياه بيضاء، وعملية ظفرة، وعملية كيس دهني، وتكللت جميعها بالنجاح، وذلك خلال القافلة الطبية المجانية في تخصص طب وجراحة العيون التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لإجراء العمليات الجراحية لأهالي المحافظة، يومي الجمعة 31 أكتوبر والسبت 1 نوفمبر بمستشفى مطروح العام.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه سيتم تقديم خدمات الكشف الطبي والتقييم واستكمال الأوراق بعيادة الرمد الصباحية بمستشفى مطروح العام من الأحد إلى الخميس، لتحضير الحالات لإجراء العمليات الجراحية خلال شهر نوفمبر 2025.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق والإعلان عن عدة قوافل أخرى لإجراء العمليات الجراحية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.