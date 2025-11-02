 ماهر الأفضل في فوز الزمالك على طلائع الجيش - بوابة الشروق
الأحد 2 نوفمبر 2025 7:56 م
ماهر الأفضل في فوز الزمالك على طلائع الجيش

أمير نبيل
نشر في: الأحد 2 نوفمبر 2025 - 7:22 م | آخر تحديث: الأحد 2 نوفمبر 2025 - 7:22 م

حصل ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم ناصر ماهر الجائزة في أرضية الملعب، عقب انتهاء اللقاء.
وسجل ماهر هدفين في فوز الزمالك 3-1، حيث كان قد تقدم بالهدف الاول في الدقيقة الخامسة من صناعة نبيل عماد "دونجا"، ثم أضاف الثاني من متابعة لكرة أخطأ دفاع الطلائع في إبعدها.

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة.


