ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري محتمل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه أمر البنتاجون ببدء التخطيط لاحتمال تنفيذ عمل عسكري في نيجيريا، في الوقت الذي صعّد فيه انتقاده للحكومة النيجيرية متهما إياها بالفشل في كبح اضطهاد المسيحيين في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا واصلت الحكومة النيجيرية السماح بقتل المسيحيين، فإن الولايات المتحدة ستوقف فورا جميع المساعدات والمعونات إلى نيجيريا، وقد نتحرك نحو ذلك البلد المخزي الآن، بكل قوتنا النارية، للقضاء التام على الإرهابيين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة".

وأضاف: "أوجه بموجب هذا أوامري إلى وزارة الحرب لدينا بالاستعداد لاحتمال القيام بعمل محتمل. وإذا هاجمنا، فسيكون الهجوم سريعا وقاسيا ومناسبا .. تماما كما يهاجم أولئك السفاحون الإرهابيون مسيحيينا الأعزاء!".

وجاء التحذير من عمل عسكري محتمل بعدما رد الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو في وقت سابق من يوم السبت على إعلان ترامب، الذي قال فيه قبل يوم إنه صنف نيجيريا "دولة مثيرة للقلق الخاص" بسبب ما وصفه بفشلها في الحد من اضطهاد المسيحيين.

وقال تينوبو في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، إن وصف نيجيريا بأنها دولة غير متسامحة دينيا لا يعكس الواقع الوطني.

وأضاف: "حرية الدين والتسامح كانت دائما من المبادئ الأساسية لهويتنا المشتركة وستظل كذلك دائما. نيجيريا تعارض الاضطهاد الديني ولا تشجع عليه. وهي دولة تضمن دستوريا حماية المواطنين من جميع الأديان".

وكان ترامب قد قال، يوم الجمعة، إن "المسيحية تواجه تهديدا وجوديا في نيجيريا" وإن "المتطرفين مسؤولون عن هذه المذابح الجماعية".