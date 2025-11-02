إبراهيم محلب يروي مكالمة لن ينساها من مبارك: «هتشوفوا مصر الأيام الجاية هتبقى فين»

عبر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، عن إيمانه بقدرات مصر، قائلا: «لدي إحساس قوي جدًا، فعندما ننجز شيئا نقول مصر أم الدنيا، لأ، أنا بقول إن مصر أغنى دولة في العالم، أقسم بالله أغنى دولة في العالم بمواردها البشرية».

ورأى خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، أن الأيام المقبلة ستثبت مكانة مصر، قائلا: «أقول هذا من قلبي ولا أبتغي إلا وجه الله، هتشوفوا الأيام الجاية مصر هتبقى فين، ونحن قادرون على ذلك».

وأشاد بعلماء الآثار والمرممين المصريين الذين أسهموا في إنجاز المتحف المصري الكبير وكذلك نقل تمثال رمسيس الثاني، مؤكدا أن «المرممين في مصر ثروة هائلة، لا مثيل لهم في العالم»، موجها التحية في الوقت ذاته إلى الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور زاهي حواس، والدكتور أحمد حسين، ومازن نديم.

وعبر عن نيته تنظيم لقاء يجمع كل من شارك في إنجاز نقل تمثال رمسيس بعد 19 عاما، قائلا: «إن شاء الله، وبإذن الواحد الأحد، أنوي بعد 19 سنة من هذا الحدث أن ألتقي بالجميع، العمال وسائق الشاحنة وغيرهم»، في إشارة إلى العاملين بشركة المقاولين العرب الذين تولوا عملية النقل، مضيفا: «أنا تربيت في مدرسة اسمها الوفاء؛ ولا شيء في الدنيا أجمل من الوفاء».

وروى كواليس مكالمة هاتفية «لن ينساها» من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، صباح يوم وصول التمثال بنجاح، قائلا: «لا أنسى اتصال سيادة الرئيس محمد حسني مبارك، قال لي: برافو، شغل كويس، أشكر لي الناس سامع يا محلب، فقلت له حاضر يا فندم، شكرًا .. هذه المكالمة لن أنساها، ربنا يرحمه برحمته الواسعة».

كما أشاد بتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اتخذ القرار باستكمال المشروع وتابعه، مضيفا: «لا أنسى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان العمل في المتحف متوقفا في 2013 و2014 و2015، فعقدت اجتماعا مع مجلس الوزراء كاملا لشرح أهمية المشروع، وتوجهت إلى سيادة الرئيس، وهو من أصدر القرار وكان يتابعه، وخلال فترة عملي مساعدًا له للمشروعات كنت أنا واللواء أمير سيد نتابع المشروع باستمرار».

كما وجه الشكر إلى اللواء مهندس عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف الكبير، مؤكدا أنه «وفر لبلدنا عشرات الملايين من الدولارات، قاربت تقريبًا الـ180 مليون دولار، بفكره وإيجاد البدائل».