قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير ليلة استثنائية ورائعة، وتدعو إلى الفخر والكبرياء المصري.

وأضاف في تصريحات ضمن تغطية قنوات المتحدة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء السبت: «السعادة لا توصف، والحضور غير عادي، والحدث يؤدي إلى حراك ثقافي جميل، وترسيخ للهوية المصرية بشكل رائع».

وثمن موهبة السوبرانو فاطمة سعيد، قائلًا: «نوتة مصرية مميزة وصوت رائع يدعو لكثير من التأمل، هي سيدة عظيمة صاحبة صوت قوي له إحساس عالي تسمع فيه النغمة المصرية».

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أنه التقى بسفراء الدول المشاركين في حفل الافتتاح قبل وصول الملوك والرؤساء ووزراء الثقافة العرب والأجانب.

وأشار إلى أنه سألهم عن تردد أحد المدعوين عن الحضور بعد توجيه الدعوة، مضيفًا: «قالوا لي الملوك والرؤساء وافقوا على الفور على حضور هذا الحدث الكبير، وهو ما يعكس الزخم الموجود وقوة مصر وتأثيرها على الجانبين الإقليمي والدولي».

وذكر أنه يستثمر وجود وزراء الثقافة في مصر لمناقشة التعاون المشترك للتبادل الثقافي في المستقبل، مشددًا على ضرورة اغتنام الفرصة الكبيرة لتوسيع رقعة الأنشطة الفنية والثقافة.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة.

وامتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.

السوبرانو فاطمة سعيد، أول حفلة كأم حفل مميزة بالنسبة لي، لم أتخيل أقدر أغني في الحفلة دي فترة قليلة بعد الولادة، الولاد إدوني طاقة إيجابية وقوية حتى أكون قدر المسئولية في احتفال مهم.