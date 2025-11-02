برادلي: صلاح أسطورة ليفربول وأتعلم منه كل يوم

أشاد كونور برادلي، لاعب نادي ليفربول، بزميله محمد صلاح، بعد وصوله إلى الهدف رقم 250 بقميص الريدز، مؤكدًا أنه يمثل قدوة حقيقية داخل الفريق بما يقدمه من التزام واجتهاد.

وقاد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق الفوز على أستون فيلا بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل النجم المصري تألقه المعتاد.

وقال برادلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:" محمد صلاح أسطورة هذا النادي، وهو شخص أحاول أن أتعلم منه الكثير كل يوم، من خلال اجتهاده في التدريبات وصالة الألعاب الرياضية وكل ما يقدمه داخل وخارج الملعب".

وأضاف:" إنه لاعب مذهل، وأعتقد أنه أظهر ذلك الليلة، لقد كان رائعًا واستحق التسجيل عن جدارة".

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 4 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما سجل في شباك بورنموث وبيرنلي وبرينتفورد وأستون فيلا على التوالي.

وبوصوله إلى الهدف رقم 250 في جميع المسابقات، أصبح صلاح واحدًا من ثلاثة لاعبين فقط في تاريخ ليفربول تمكنوا من تخطي هذا الرقم، ليواصل كتابة التاريخ بأحرف من ذهب مع النادي الإنجليزي العريق.