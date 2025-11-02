السيدة الأولى لجمهورية الكونغو الديمقراطية تزور الجامعة الألمانية بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والمنح الدراسية

استضافت الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC) السيدة الأولى لجمهورية الكونغو الديمقراطية، دينيس نياكيرو تشيسيكيدي، في زيارة رسمية لمقر الجامعة، وكان في استقبالها والوفد المرافق لها، الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة، وبحضور السفير خالد جلال مستشار رئيس مجلس أمناء الجامعة للعلاقات الخارجية، لبحث سُبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين ومتابعة المنح الدراسية التي قدمتها الجامعة للطلاب الكونغوليين.

تركزت المناقشات بين الجانبين على تعزيز أواصر التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتأكيد التزام الجامعة الألمانية بالقاهرة بدعم الطلاب المتفوقين من جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال برامج المنح الدراسية التي تتيح لهم فرصة التعليم المتميز، ويمثل هذا اللقاء خطوة هامة في مسيرة التعاون بين الجامعة الألمانية بالقاهرة والدول الإفريقية، تأكيداً لدور الجامعة كمنارة للتعليم العالي المتميز في المنطقة على المستويات القارية والدولية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف منصور أن الجامعة الألمانية بالقاهرة سعيدة باستمرار شراكاتها الاستراتيجية الممتدة مع دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى أنها ستظل دوماً مكاناً للمتميزين والمتفوقين في مصر وإفريقيا والعالم.

وأضاف أن الجامعة تتمتع بسمعة أكاديمية عالمية وتقدم برامج دراسية متنوعة، مؤهلة خريجيها للتواجد الفعّال المتميز في أسواق العمل العالمية وشركاتها ومؤسساتها.

كما شدد رئيس مجلس الأمناء على أن الجامعة تعمل منذ تأسيسها على توفير مبدأ الإتاحة وتكافؤ الفرص للطلاب المتفوقين من كل دول العالم، مرحبةً بالطلاب الوافدين وتقديم كل أوجه الدعم لهم خلال سنوات الدراسة وحتى ما بعد التخرج.

من جهتها، أعربت السيدة الأولى دينيس نياكيرو تشيسيكيدي عن بالغ شكرها وتقديرها لـ حفاوة الاستقبال وتخصيص الجامعة الالمانية عدد من المنح الدراسية بكليات الجامعة للطلاب المتفوقين بجمهورية الكونغو ، وأشادت بـ البنية الأساسية المتميزة التي شاهدتها داخل الحرم الجامعي خلال جولتها بالمجمع الصناعي الذي يضم امهات شركات الصناعة الالمانية العالمية ويعمل على توطين أحدث التكنولوجيات الداعمة للصناعة المصرية والأفريقية، وتفقدها لمعمل الاراترونكس ARAtronics المعني بتطوير أجهزة الاستشعار الدقيقة الجديدة والمحركات للقياس والتحكم في نطاق تكنولوجيا النانو.

كما أكدت السيدة الأولى ثقتها التامة فيما تقدمه الجامعة من تميز أكاديمي وما تطرحه من برامج حديثة للدارسين، مشددة على أهمية هذه الشراكة في بناء قدرات الشباب الكونغولي.