وصف محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بالحدث الذي أظهر قدرة الدولة المصرية وشبابها، معلقًا: "النهارده مش السعدي الموضوع أكبر مني بكتير، هي الدولة كلها بكل أجهزتها.. الكل كان بيعمل على مدار الساعة في كل الأمور اللوجستية ".

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "الساعة6" المذاع عبر قناة "الحياة" مساء الأحد، أن حفل الافتتاح أكد على قوة الدولة المصرية عالميًا، موضحًا أنه عمل مع آلاف المصريين لإخراج الحدث من خلف الكواليس.

وأشار إلى عمل أكثر من 4845 داخل المتحف، بخلاف آلاف غيرهم عملوا بدون تصريحات كون مهامهم ليس داخله، قائلًا: "أنا جندي من آلاف مؤلفة من المصرين المخلصين اللي اشتغلوا على الحدث دا من أكثر من سنة".

وعبر عن قلقه من المداخلات موضحًا أن عظمة افتتاح المتحف المصري الكبير دفعته للحديث حول كواليس العمل والجهود المبذولة لإخراجه خصوصًا "الناس إللي بتشغل خلف الكواليس" معلقًا: ""كلنا فخورين بكل الناس إللي اشتغلت على هذا الحدث".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية افتتاح المتحف المصري الكبير مساء أمس، والذي مثّل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة. ويمتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.