المنصة الدولية للجامع الأزهر تفتح باب التسجيل ببرامج تحفيظ القرآن الكريم عن بُعد لـ 5000 دارس بفروع الرواق الأزهري

أعلن الجامع الأزهر الشريف عن فتح باب التسجيل لالتحاق الدارسين الجدد ببرنامج حفظ القرآن الكريم (عن بُعد) بمختلف المحافظات، لاستيعاب إجمالي 5000 دارس من الأطفال والكبار.

ويستهدف البرنامج مختلف الفئات العمرية؛ فيضم فئة الأطفال (من سن 5 إلى 13 سنة): يتاح للطفل الاختيار بين 10 مستويات لحفظ القرآن الكريم، على أن يتم تحديدالمستوى بناءً على نتائج اختبارات القبول.

كما يضم فئة الكبار (من سن 14 سنة فما فوق): حيث يستطيع الدارس أن يختار بين 5 مستويات للحفظ، ويجري تحديد المستوى المناسب لكل دارس وفقاً لاختبارات القبول.

وأوضحت إدارة الجامع الأزهر أنه عقب انتهاء فترة التقديم، سيتم إجراء اختبارات تحديد المستوى للمتقدمين لتسكين كل دارس في الحلقة والمستوى اللذين يتناسبان مع القدر المحفوظ.

وشددت الإدارة على ضرورة انضمام المتقدمين إلى رابط مجموعات "الواتساب" المرفق داخل استمارة التقديم، وذلك لمتابعة خطوات التسجيل، والتعرف على مواعيد الاختبارات، وآلية التسكين بالحلقات الدراسية أولاً بأول، كما تنوه على أنه لا يجوز للدارس الجمع بين الحفظ المباشر وعن بعد، علمًا بأنه سيتم استبعاد من تم تسكينه بالحلقات المباشرة.

كما أتاحت للراغبين في التسجيل والالتحاق ببرنامج التحفيظ عن بُعد التسجيل من هنا.