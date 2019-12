محافظ كفرالشيخ يشهد المؤتمر العلمي الصيدلي السادس بالجامعة

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، المؤتمر العلمي الصيدلي السادس بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع نقابة صيادلة كفر الشيخ تحت عنوان New Trends In Pharmacy (الاتجاهات الجديدة في الصيدلة)، وذلك بحضور الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد فهمي، نقيب صيادلة كفرالشيخ، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، وعمداء ووكلاء الكليات وأساتذة الجامعة، وعدد من القيادات التنفيذية والشبابية.



قال محافظ كفرالشيخ، في كلمته: "يسعدني ان تكون أولى زيارتى الرسمية في جامعة كفرالشيخ التي تمثل أمل ومستقبل الوطن كله وفى كلية قوية ككلية الصيدلة بحضورعمداء الكليات وأساتذة الجامعة والتي تّعد جيل جديد لبناء الدولة الحديثة واستلام راية الوطن، فهم مستقبل مصر ويسعي دائمًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتجهيز هذا الجيل وتدريبة على جميع التخصصات العلمية من خلال الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة".



وتابع محافظ كفرالشيخ، أن المستقبل يحمل أفاقاً ومشروعات جديدة، وأجهزة المحافظات تتعاون مع الجامعات لإعداد خريج متوافق مع سوق العمل للقضاء على مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، معبرا عن سعادته بإنشاء كلية الثروة السمكية إحدى كليات جامعة كفرالشيخ لربط الخريج بسوق العمل مباشرة وتنمية مهاراته.



وأكد على التعاون المستمر مع الجامعة في إيجاد الحلول للعديد من المشاكل، لافتًا إلى أنه يقوم بجولاته الميدانية المفاجئة للمنشأت الخدمية بقرى ومدن المحافظة والاستماع إلى حلول المشاكل من المواطنين.



ومن جانبه قدم الدكتورعبد الرازق توفيق، رئيس جامعة كفرالشيخ، خالص التهنئة للواء جمال نور الدين لتوليه مسئولية محافظًا لكفرالشيخ، متمنيًا له التوفيق في أداء مهماته الوطنية لخدمة أبناء كفرالشيخ، مؤكدًا أن جامعة كفرالشيخ بكل مقوماتها متعاونة مع المحافظة دائما في كل المجالات لخدمة أهالى المحافظة، لافتاً أن الجامعة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير أرقي أنواع التعليم والتدريب والتثقيف لتخريج طالب متميز مزود بالمعارف والمهارات والإتجاهات الإيجابية بالقيم والأخلاق ليكون مواطن صالح ويكون منافس قوي في السوق المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا الى استمرار التعاون المستمر بين الجامعة ونقابة الصيدلة اعتبارا أن الجامعة المرجع الأكاديمي والبحثي، لأن الجامعة هي منارة وقبلة العلم والتعليم في مجتمعنا، مقدمًا خالص الشكر للداعمين للجامعة.



من جانبه قال عميد كلية الصيدلة: "من دواعي سرورنا زيارة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ومشاركته في المؤتمر العلمي الصيدلي السادس بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع نقابة صيادلة كفر الشيخ تحت عنوان .. New Trends In Pharmacy (الاتجاهات الجديدة في الصيدلة)، والحفاظ على المؤتمر بصورة دورية للارتقاء بمستوى الخريج ويتناول محاور هامة في استخدام الأدوية وأثارها السلبية، لافتا إلى أمراض السمنة الذي يتزامن مع المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، ودور الذكاء الاصطناعي وخطة التعليم العالي، والمحور الثاني كيفية الاستفادة من خبراء مهنة الصيدلة والقطاعات الخدمية وكيفية تطوير مهنة الصيدلة ومايحتاج إليه سوق العمل، لأن فيها تغيرات سريعة وتطورات سريعة لخدمة المجتمع.



وفي كلمته قال الدكتور محمد فهمي، نقيب صيادلة كفرالشيخ، إن هناك تعاونًا مستمرًا وجادًا بين نقابة الصيادلة وجامعة كفرالشيخ، ضمن منظومة تطوير الخدمات الطبية والعلاجية لخدمة أهالي محافظة كفرالشيخ، متنميًا التوفيق والسداد للواء جمال نور الدين، مقدمًا له خالص التهنئة بتولي المسؤولية محافظًا لكفرالشيخ.



وفي ختام المؤتمر تبادل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ الدروع التذكارية، مشيدًا بدور الجامعة البارز والريادي في بناء الإنسان المصري والارتقاء بقدرات ومهارات الشباب وتأهيله للمستقبل وخدمة أبناء المحافظة واستغلال الخبرات العلمية للجامعة في المشروعات الخدمية والتنموية.



وعلى هامش المؤتمر تفقد محافظ كفرالشيخ، قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، مشيدًا بمستوى التجهيزات التي تتناسب مع مكانة الجامعة، حيث تعد قاعة المؤتمرات الكبرى الأولى على مستوى محافظات الدلتا، على مساحة 3000 متر مربع تسع لـ 1500 فرد بتكلفة تتجاوز 100 مليون جنيه، والتى تم تجهيزها بكاميرات المراقبة ووحدات إطفاء تلقائي وتكييف مركزي وتحكم آلي، وتتضمن مسرحًا بطول 28 متر مجهزًا بكافة التجهيزات الحديثة السمعية والبصرية.