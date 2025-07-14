ضابط أمريكي متقاعد يعترف بالذنب في تسريب معلومات سرية عن حرب روسيا وأوكرانيا

اعترف ضابط متقاعد بالجيش الأمريكي كان يعمل موظفًا مدنيًا في القوات الجوية، بالذنب في قضية التآمر لنقل معلومات سرية تتعلق بحرب روسيا وأوكرانيا عبر منصة مواعدة أجنبية.

واعترف المتهم ديفيد سلاتر، 64 عامًا، الذي كان يحمل تصريحًا سريًا للغاية أثناء عمله في بالقيادة الاستراتيجية الأمريكية في قاعدة أوفوت الجوية بولاية نبراسكا، بالذنب في تهمة واحدة، بينما أسقطت التهمتان الأخريان بموجب اتفاق الاعتراف.

وسيبقى سلاتر حرا طليقا لحين صدور الحكم ضده المقرر في 8 أكتوبر المقبل.

واتفق الادعاء مع محاميي المتهم على توقيع عقوبة السجن ضده لمدة تتراوح بين 5 سنوات وعشرة أشهر و7 سنوات و3 أشهر مع توصية الحكومة بتوقيع العقوبة الأدنى ضده.

يشار إلى أن العقوبة القصوى لهذا الاتهام هي السجن لمدة 10 سنوات.