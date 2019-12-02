مقتل 14 في هجوم على كنيسة في بوركينا فاسو

قال رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري في ساعة متأخرة من يوم الأحد إن 14 شخصا قتلوا وأصيب العديد في "هجوم وحشي" على كنيسة للبروتستانت شرقي البلاد.

وكتب كابوري في تغريدة على موقع تويتر "أدين الهجوم الوحشي على كنيسة هانتوكورا للبروتستانت في مقاطعة فوتوري، والذي خلف 14 قتيلا وعدة جرحى."

وأعرب الرئيس عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

ووقع الهجوم بالقرب من حدود بوركينا فاسو، الواقعة في غرب افريقيا، مع النيجر، وهي منطقة مضطربة حيث تنشط العديد من الجماعات المتطرفة حاليا.

وكان مسلحون اقتحموا في مايو الماضي كنيسة كاثوليكية في دابلو، منطقة ريفية تبعد حوالي 100 كيلومتر شمال بلدة كايا في شمال شرقي البلاد ، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.