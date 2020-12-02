سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقيت سيدة مصرعها، بعدما أطلق زوجها الرصاص عليها، فى دار السلام بسوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز دار السلام، بتلقيه إشارة من مستشفى المركز، بوصول ربة منزل جثة هامدة مصابة بالرصاص.

وانتقل عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة البحث إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع (إ.ع - 26 عاما)، ربة منزل، ووصولها إلى المستشفى جثة هامدة، نتيجة إصابتها بطلق نارى بالرأس.

وبسؤال والدة المجنى عليها (ن. ص - 56 عاما)، ربة منزل، اتهمت زوج ابنتها (ه.ش - 30 عاما) سائق، بالتعد على زوجته وإطلاق الرصاص عليها من سلاح نارى كان بحوزته لوجود خلافات أسرية بينهما ما أدى لمصرعها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف أمام اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير بارتكاب الواقعة، وتم إخطار النيابة باشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج التى تولت التحقيق.