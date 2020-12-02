قدم المخرج يسري نصر الله، فقرة ضمن فعاليات افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعنوان «مئوية فيليني»، والتي تتحدث عن الأعمال الفنية للمخرج الإيطالي فيديريكو فليني.

وانطلقت، مساء اليوم الأربعاء، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.