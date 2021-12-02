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مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 9:01 م | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 9:01 م

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ترشحه في الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس، مشيرا إلى أنه أعد قائمة قوية لخوض السباق الانتخابي.

وكان مرتضى منصور قد حدد الأسبوع الماضي يوم 20 يناير لإجراء الانتخابات التي تستمر على مدار يوم 21 و22 من نفس الشهر.

وفي حضوره الرسمي الأول اليوم بمقر النادي وسط استقبال حافل من أعضاء الجمعية العمومية، أعلن مرتضى خوض الانتخابات المقبلة.

وكان رئيس الزمالك قد أشار في وقت سابق إلى أنه ينتظر رأي هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فيما يخص اللائحة التي ستجرى على إثرها الانتخابات.


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