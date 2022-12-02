ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، اليوم الجمعة، القبض على عامل لقتله طفلة 5 سنوات بعد تعديه عليها فى السلام.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة السلام بعثور الأهالي على جثة طفلة، وفور انتقال قوات الأمن أفاد أحد الأشخاص بعثوره على جثة طفلة 5 سنوات تقريبا ملقاة بأحد المناطق وبها إصابات "جروح متفرقة بالجسم".



التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالله، مدير مباحث القاهرة، توصلت إلى مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه عقب حضور المجنى عليها للمحل عمله لشرب المياه من "كولدير" متواجد أمام المحل استدعاها للداخل وأغلق المحل وشرع في التعدي عليها، إلا أنها قاومته واستغاثت، فكتم المتهم أنفاسها وتحصل على سلاح أبيض "سكين" من داخل المحل عمله، ثم تعدى عليها بالضرب "خشيه افتضاح أمره" محدثا ما بها من إصابات والتي أودت بحياتها، وعقب ذلك وضعها داخل جوال ثم استقل مركبة "توكتوك" وتخلى عن الجثة بمكان العثور عليها، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بالمحل عمله.