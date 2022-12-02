أوكرانيا: موجة أخرى من التعبئة يجرى الإعداد لها في شبه جزيرة القرم

ذكر تقرير لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن "موظفين في مكاتب التجنيد العسكري يستعدون لموجة أخرى من التعبئة، في الأراضي المحتلة مؤقتا، في جمهورية القرم التي تخضع لحكم ذاتي".

وأضاف التقرير "خلال اليوم الماضي، تصدت وحدات بقوات الدفاع الأوكرانية لهجمات المحتلين بالقرب من نوفوسيليفسكي وستيلماخيفكا وتشيرفوبوبيفكا"، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم.

وتابع التقرير "خلال اليوم الماضي، شن العدو خمسة هجمات صاروخية على البنية التحتية المدنية في منطقتي خاركيف، ودونتسك و30 غارة جوية على مواقع القوات الأوكرانية، وأكثر من 35 هجوما من نظام الصواريخ متعدد الانطلاق "إم.إل.آر.إس" على مستوطنات على طول خط الاتصال".

وتحذر هيئة الأركان العامة أنه مازال هناك تهديد بشن غارات صاروخية على نظام الطاقة ومنشآت البنية التحتية الحساسة بمختلف أنحاء أوكرانيا.

وتابع تقرير الهيئة"خلال اليوم الماضي، شن سلاح الجو بالقوات المسلحة الأوكرانية 19 غارة على مجموعات من أفراد وأسلحة ومعدات عسكرية للعدو، بالإضافة إلى ثلاث غارات على مواقع أنظمة صاروخية مضادة للطائرات للعدو".

وتابع التقرير أن القوات المسلحة الأوكرانية قتلت حوالي 89 ألفا و440 من الجنود الروس، منذ 24 فبراير حتى أمس الخميس.

ويتعذر التحقق من المعلومات الواردة من مناطق القتال بين القوات الروسية والأوكرانية من مصادر مستقلة.