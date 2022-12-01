لاعبو المغرب: فخورون بما حققناه ونشكر الجماهير ومستعدون لأي منافس

أبدى لاعبو المنتخب المغربي، سعادة بالغة بعد التأهل إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، إثر التغلب على المنتخب الكندي 2 / 1 مساء الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات.

وكرر المنتخب المغربي إنجاز نسخة 1986 من المونديال عندما وصل إلى الدور الثاني، وقد تأهل من صدارة المجموعة السادسة ليلتقي في الدور المقبل مع المنتخب الإسباني صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

وقال نصير مزراوي مدافع المنتخب المغربي وفريق بايرن ميونخ الألماني :"سعداء بتأهلنا لثاني مرة، وهو حدث تاريخي، نريد إسعاد المغربيين في جميع أنحاء العالم."

وفي كلمة للجماهير، قال مزراوي :"أريد أن أشكر الجماهير، كنا نلعب بـ 12 لاعبا، من هنا فصاعدا، لن تكون هناك منتخبات صغيرة، ولا نهتم كثيرا باسم المنتخب الذي سنواجهه في الدور المقبل."

وتابع :"نحن نريد تطوير أنفسنا وإذا لعبنا بمستوانا، أعتقد أنه بإمكاننا الفوز مجددا، لقد تعادلنا مع كرواتيا وفزنا أمام بلجيكا وكندا، وهم منتخبات قوية وكبيرة للغاية. كل شيء ممكن."

وعن طموحه في البطولة، قال مزراوي :"قلت قبل هذا المونديال إننا نستطيع أن نفوز بكأس العالم، يجب أن نتحلى بثقة عالية بأنفسنا، نريد أن نكون أبطال العالم."

وعن المنافس المحتمل في دور الستة عشر ، من المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا وألمانيا، قال مزراوي :"سيكون أمرا جميلا إن لعبت أمام ألمانيا في الدور القادم، لأن به العديد من الأصدقاء، هذا شيء جميل."

ومن جانبه، قال سفيان بوفال :"الأجواء بالفريق جميلة للغاية وكل عنصر يقدم ما لديه، خضنا مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز، ولم تكن لنا أي حسابات أخرى."

وأضاف :"علينا الآن الحفاظ على تركيزنا ومواصلة الأداء بشكل جيد كي نفوز باللقاء القادم."

وأثنى على دور الجماهير قائلا :"الجمهور هو الذي حملنا لصدارة المجموعة، نعرف مستوانا ولدينا ثقة في أنفسنا، كنا نهدف إلى الفوز، حيث أردنا دخول تاريخ كرة القدم المغربية، إنه شرف لنا أن نحمل الراية العربية والإسلامية والأفريقية، شرف لنا أن نكون محل فخر."

وقال زميله عز الدين أوناحي :"أشعر بسعادة هائلة، كل المغربيين سعداء وفخورون بنا، سنحتفل اليوم كذلك معهم، ولكن اعتبارا من الغد، سنعمل ونتدرب ونستعيد تركيزنا."

وأتم:"ندرك أن لدينا فريقا يمكنه الذهاب بعيدا في هذا المونديال، أقول للجماهير المغربية إننا بحاجة لمساندتهم في بقية المشوار، ولا يهم من سنواجه في الدور القادم، فالكل مرحب به، وإنما المنافس هو من سيفكر أنه سيواجهنا."