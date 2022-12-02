جورج قرداحي يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات رئاسة لبنان

أكد الاعلامي جورج قرداحي، أن العرب تخلوا عن لبنان ولا يساعدون الشعب اللبناني الذين يعلمون أنه يحتاج كل الدعم الان، قائلا: "لبنان في حاجة للمساعدة ومش عشان حزب الله العرب تقاطع لبنان كله ومش كل اللبنانيين مع حزب الله، وتخلي العرب عن لبنان يؤهرني ويزعلني".

ورد الاعلامي جورج قرداحي، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، على حقيقة تفكيره في خوض الانتخابات الرئاسية اللبنانية المقبلة، قائلا: "ولا مرة فكرت ارشح نفسي لرئاسة الجمهورية وده مش طموحي وأنا في عندي مرشح اشوفه هو الانسان الملائم لهذا الظرف".

وتابع: "أنا ادعم الوزير سليمان فرنجيه وهو يتمتع بكل الصفات الجميلة اللي يتمتع بها السياسي وعنده فرسية ونبل ويقدر يجمع اللبنانيين، وهو اللي طرحني اكون وزير، ولو قدمت لي الرئاسة على طبق من الماس لن أقبلها".