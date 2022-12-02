البرلمان الألماني يمرر تعديلات ضريبية شاملة

أقر البرلمان الألماني (بوندستاج)، اليوم الجمعة، قانون الضرائب السنوية مع تغييرات ضريبية واسعة النطاق.



وشملت التعديلات تخفيف الأعباء الضريبية بالنسبة لأنظمة الطاقة الشمسية، والموظفين، وبناء المساكن.



وبموجب التعديلات، سيكون على شركات النفط أن تقدم مساهمات مؤقتة في "أزمة الطاقة"، كما ستزيد الضرائب الخاصة بنقل الأصول العقارية من خلال الميراث أو الهبات.



ولا يزال يتعين على مجلس الولايات (بوندسرات) الموافقة على التعديلات حتى تدخل حيز التنفيذ.



وكتب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر على "تويتر" أن قانون الضرائب السنوية احتوى على بضع "قطرات من المرارة"، ولكن معظمه أنباء جيدة، متحدثا عن تخفيض الضرائب من خلال زيادة الحدود الدنيا للإعفاء الضريبي، إلى جانب إعفاءات ضريبية موسعة فيما يتعلق بالطاقة الكهروضوئية والعمل من المنزل.