الإعلام الحكومي بغزة: إسرائيل دمرت أكثر من 50 منزلا بالشجاعية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن القصف الإسرائيلي لحي الشجاعية شرق مدينة غزة، السبت، تسبب في تدمير 50 عمارة ومنزلا فوق رؤوس ساكنيها.​​​​​​​



وقال المكتب، في بيان "جيش الاحتلال يرتكب مجزرة مُروّعة في حي الشجاعية، حيث قامت طائرات الاحتلال بتدمير أكثر من 50 عمارةً سكنيةً ومنزلاً فوق رؤوس ساكنيها، وقصفها بعشرات الصواريخ والقنابل العملاقة، الأمر الذي ينذر بارتقاء مئات الشهداء".



وأضاف: "نُحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية ممثلة برئيسها جو بايدن، ووزير خارجيتها (أنتوني بلينكن) المسئولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية، التي يرتكبها جيش الاحتلال ضمن حربه الشاملة على قطاع غزة وعلى كل مناحي الحياة"، بحسب وكالة الاناضول التركية.



وتابع أن هذا القصف يأتي "بالتزامن مع منح الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر للاحتلال باستمرار حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". وطالب المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر "بوقف هذه الحرب المجنونة فوراً".



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 15 ألفا و207 فلسطينيين.



وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.



وفي 7 أكتوبر الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.