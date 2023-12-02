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الأهلي يكشف تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

محمود باهي
نشر في: السبت 2 ديسمبر 2023 - 9:11 م | آخر تحديث: السبت 2 ديسمبر 2023 - 9:11 م

كشف سامي قمصان، المدرب العام للأهلي، طبيعة الإصابة التي تعرض لها ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، خلال مواجهة يانج أفريكانز، اليوم السبت، في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

أشار قمصان إلى أن ياسر إبراهيم تعرض لإصابة بكدمة في الركبة بعد كرة مشتركة مع زميله محمد الشناوي، مضيفا أن المدير الفني مارسيل كولر فضل استبدال اللاعب لتفادي أي مخاطرة.

أوضح مدرب الأهلي أن محمد عبد المنعم يعاني من كدمة في كاحل القدم، تسببت في غيابه عن مباراة الفريق التنزاني، مشددا على أن كولر يثق في كل اللاعبين، ومشيدا بأداء الثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، وكذلك خالد عبد الفتاح بعد مشاركته بديلا في الدقائق الأخيرة.


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