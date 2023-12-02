زياش يكشف أسباب فشل عودته لأياكس

كشف المغربي حكيم زياش لاعب جالاتا سراي التركي، تفاصيل مفاوضات ناديه السابق أياكس امستردام لعودته بعد لرحيله عن تشيلسي.
وقال حكيم زياش عبر صحيفة "فوتبول انترناشيونال" الهولندية: "أردت مساعدة أياكس وكنت أرغب في العودة، لكن ذلك لم يحدث لانهم أرادو أن ألعب لهم على سبيل الإعارة فقط، لذلك انتهى الأمر سريعًا".
وأضاف: "لقد عانيت بعد الانتقال من أياكس إلى تشيلسي بسبب الأجواء الصعبة وكثرة اللاعبين في الفريق، والتي لم تسمح لي بأخذ فرصة كاملة للظهور بوجه جيد".
وأكمل: "مع جالاتا سراي استمتع بكرة القدم مرة أخرى. يمكنني أن اكون على طبيعيني هنا وأشعر أنني في حالة جيدة".
وانضم زياش لصفوف جالا تاسراي بداية الموسم الجاري قادما من تشيلسي الإنجليزي.