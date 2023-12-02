زياش يكشف أسباب فشل عودته لأياكس

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كشف المغربي حكيم زياش لاعب جالاتا سراي التركي، تفاصيل مفاوضات ناديه السابق أياكس امستردام لعودته بعد لرحيله عن تشيلسي.

وقال حكيم زياش عبر صحيفة "فوتبول انترناشيونال" الهولندية: "أردت مساعدة أياكس وكنت أرغب في العودة، لكن ذلك لم يحدث لانهم أرادو أن ألعب لهم على سبيل الإعارة فقط، لذلك انتهى الأمر سريعًا".

وأضاف: "لقد عانيت بعد الانتقال من أياكس إلى تشيلسي بسبب الأجواء الصعبة وكثرة اللاعبين في الفريق، والتي لم تسمح لي بأخذ فرصة كاملة للظهور بوجه جيد".

وأكمل: "مع جالاتا سراي استمتع بكرة القدم مرة أخرى. يمكنني أن اكون على طبيعيني هنا وأشعر أنني في حالة جيدة".

وانضم زياش لصفوف جالا تاسراي بداية الموسم الجاري قادما من تشيلسي الإنجليزي.