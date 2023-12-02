قصف إسرائيلي على مناطق في القطاع الأوسط وبلدتي عيتا الشعب ورامية جنوبي لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن مناطق في القطاع الأوسط، وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية في جنوب لبنان، تعرضت إلى قصف إسرائيلي؛ كما حلق الطيران الحربي فوق مناطق الجنوب على مستوى مخفض.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: «تعرض عدد من الأودية في القطاع الأوسط، وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية، صباح اليوم، للقصف المعادي، بعد ليل سادته أجواء من الحذر في المناطق والقرى المتاخمة للخط الأزرق، تخلله إطلاق القنابل المضيئة وتحليق للطيران الاستطلاعي».

وأضافت: «الطيران الحربي المعادي حلق فوق مناطق عدة في الجنوب على مستوى مخفض، خارقا جدار الصوت؛ كما سمعت بين الحين والآخر وطيلة الليل الفائت، صفارات الإنذار تدوي في الجانب الحدودي مع فلسطين المحتلة»، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

وعاد التوتر إلى مناطق جنوب لبنان، بعد توقف لمدة 7 أيام، في موازاة الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، بين حركة حماس وإسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، استئناف العدوان على قطاع غزة.