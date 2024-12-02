تستعد شخصية سياسية جديدة؛ للظهور على ساحة العلاقات والخطط الأمريكية بالشرق الأوسط، إذ جرى تنصيب اللبناني مسعد بولس صهر الرئيس دونالد ترامب بمنصب مستشار الولايات المتحدة الأمريكية بالشرق الأوسط؛ ليعكس تاريخ "بولس" وعلاقاته الواسعة في لبنان، احتمالات سير الخطط الأمريكية بالمنطقة العربية خلال فترة رئاسة جديدة للرئيس المنتخب.

وتسرد جريدة "الشروق"، أهم المحطات بمسيرة بولس السياسية من البرلمان اللبناني وحتى البيت الأبيض بعد منصبه الجديد.

ينحدر بولس، من أسرة لبنانية مسيحية من منطقة الكورة شمالي لبنان، وتملك أسرته تاريخا طويلا في الساحة السياسية اللبنانية وتدعم حزب التيار الوطني الحر، وفقا لـ"ذي إيكونوميست".

* رجل الأعمال الصاعد

شق بولس، بالتجارة مثل كثير من اللبنانيين، حيث اختار دولة نيجيريا منطلقا له؛ ليحقق أرباحا واسعة بالعمل فيها، والتي شهدت بدايته السياسية كممثل وداعم لحزب التيار الوطني في الجالية اللبنانية بنيجيريا، وفقا لرويترز.

وعاد بولس، إلى لبنان لشارك بعدة دورات برلمانية بين الترشح تارة وبين دعم الأحزاب السياسية تارة، وذلك قبل أن يقرر الاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لرويترز.

* العلاقة بحزب الله والسلطة الفلسطينية

وأشارت جريدة "السفير" اللبنانية، إلى وجود علاقة بين بولس وحزب الله؛ نظرا لانتمائه لحزب التيار الوطني ودعمه لحزب سليمان فرنجية وكليهما على وفاق مع حزب الله، وهو ما ظهر من خلال تصريحات سابقة له يؤكد فيها ضرورة التعامل مع حزب الله؛ لامتلاكه الكثير من المقاعد داخل البرلمان اللبناني.

ويملك بولس بجانب علاقته بحزب الله، علاقة جيدة مع السلطة الفلسطينية جعلت الرئيس محمود عباس يحمله رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب؛ للسعي في مفاوضات مرضية للجانب الفلسطيني بشأن انهاء العدوان الإسرائيلي، وفقا لنيويورك تايمز.

* علاقة نسب مع ترامب

ونقلت "سي إن إن"، عن بولس قوله إنه صهر الرئيس دونالد ترامب حيث تزوج ابنه مايكل من تيفاني ابنة ترامب عام 2022، خلال الفترة التي أمضاها ترامب بعيدا عن البيت الأبيض.

* عراب الدعم العربي لترامب

وتحدثت "رويترز" عن بولس، بأنه قام بأداء مؤثر في حملة ترامب الانتخابية؛ لينجح باستمالة 300 ألف من عرب ميتشيغان وغيرها من الولايات؛ ليحولوا تأييدهم من بايدن إلى ترامب، وهو ما رفع أصوات الرئيس الجديد بالانتخابات الأخيرة.

* هيمنة أسرة ترامب على المناصب

يذكر أن بولس ليس الصهر الأول لترامب في منصب حساس، حيث ذكرت "فوكس نيوز"، أنه من فترة قصيرة نصب ترامب صهره تشارلز كوشنر والد زوج ابنة ترامب إيفانكا بوظيفة سفير الولايات المتحدة في دولة فرنسا، وكان جيراد زوج إيفانكا قد لعب دورا خلال فترة ترامب الأولى في الرئاسة بصفقات عهد إبراهام المتسببة بموجة تطبيع عربي مع الاحتلال الإسرائيلي.

* صاحب 3 جنسيات

وأشار موقع "أورينت" اللبناني، إلى أن بولس المستشار الجديد يمتلك 3 جنسيات وهي الأمريكية واللبنانية والنيجيرية، حيث بدأ مسيرته في مجال ريادة الأعمال والتي رفعت إسهاماته كسياسي بارز في لبنان وأمريكا.