غارات روسية على مواقع لمسلحين في ريف حلب الشرقي والكرميلن: سنواصل دعم الأسد

شن الطيران السوري والروسي، غارات على مواقع لفصائل مسلحة في ريف حلب الشرقي، فيما جددت موسكو دعمها للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنك الروسية، أن بلاده "ستواصل دعم الأسد"، ذاكرا أن: "القيادة الروسية تحلل الأوضاع المتصاعدة في سوريا وستحدد موقفها إزاءها بناء على المستجدات".

في سياق متصل أعلن مجلس الوزراء السوري، أن سلاح الجو السوري والروسي قصفا مواقع تسيطر عليها الفصائل في ريف حلب الشرقي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال البيان الذي نقلته قناة العربية: "الطيران الحربي السوري الروسي المشترك وجه ضربات متتالية على تجمعات المسلحين ومحاور تحركهم على أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي موقعا عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم إضافة إلى تدمير عدة عربات وآليات كانت بحوزتهم".

وكانت "هيئة تحرير الشام" وفصائل مسلحة أخرى متحالفة معها، شنت منذ الأربعاء الماضي هجوماً مفاجئا على حلب، تمكنت إثره من السيطرة على كامل المدينة فضلا عن مطارها الدولي، بالإضافة إلى عشرات القرى في ريفي حماة وإدلب. بعد أن كانت القوات السورية سيطرت على حلب منذ 2016، بدعم روسي، بعد سنوات من الصراع