قيادات في حركة حماس تنفي مغادرة الدوحة مع ذويهم

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نفى ثلاثة من قيادات حركة حماس، اثنان منهم مقيمان في قطر، الأنباء المتداولة بشأن مغادرة جميع قيادات الحركة وعائلاتهم الأراضي القطرية إلى وجهات مختلفة.

وأوضح أحد القيادات في حديث لـ الشروق أنه لم يستجد أي جديد على وضع قيادة الحركة أو مكتبها السياسي الذي تستضيفه الدوحة.

وارتباطا بالأنباء الجديدة وما سبق وأثير حول مطالبة الدوحة لهم بالمغادرة وغلق المكتب السياسي، قالت المصادر إن الحركة لم تتلق أية مطالبات من جانب قطر للمغادرة أو إغلاق المكتب.

فيما اعتبر قيادي من الثلاثة أن الأنباء المتواترة تأتي في إطار خطة ممنهجة من جانب الإعلام الإسرائيلي واستغلال بعض وسائل الإعلام الغربية والعربية كوسيلة للضغط على المقاومة، ومحاولة إثارة الوقيعة.

وكانت وسائل إعلام عربية قد نشرت مساء اليوم أنباء عن مغادرة قادة حماس الدوحة إلى وجهات مختلفة بصحبة ذويهم.

وأصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا في ٩ نوفمبر الجاري نفت فيه الأنباء التي نشرتها رويترز وسي إن إن عن إغلاق مكتب حماس السياسي بالدوحة.