استشهاد مصور فلسطيني وإصابة صحفي في خان يونس

استشهد اليوم الثلاثاء، فلسطيني وأصيب آخر، إثر قصف لقوات الاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد الفلسطيني المصور محمد عصام وادي، وبإصابة الصحفي محمد عبد الفتاح اصيلح، وهو شقيق الصحفي الشهيد حسن اصليح، إثر قصف من طائرة "درون" على خان يونس.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن 631 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تحت حماية جنود الاحتلال.