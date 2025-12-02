أكاديمية الأوقاف تنظم محاضرة علمية تستعرض فيها كتاب الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية، محاضرة علمية، لمتدربي الدورة العاشرة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بمقر الأكاديمية في الفترة من ١ حتى ٧ ديسمبر الجاري، تناولت عرض كتاب "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"، للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وألقاها الدكتور حسين القاضي - مدير عام المراكز الثقافية بالوزارة.

واستعرض خلالها مدير المراكز الثقافية بالوزارة، أبرز المحاور التي تناولها الكتاب، وفي مقدمتها كشف جذور الانحرافات الفكرية التي تبنتها الجماعات المتطرفة، وبيان المفاهيم الشرعية الصحيحة التي رسّخها علماء الأمة عبر منهج علمي رصين يسهم في ترسيخ قيم الوعي والسلام.

كما أكد أن كتاب "الحق المبين" يمثل مرجعًا مهمًا في مواجهة محاولات تسييس الدين أو توظيفه لخدمة أفكار منحرفة، موضحًا أن الكتاب يعيد تقديم مفاهيم الجهاد والوطنية والحاكمية والانتماء بما يتوافق مع صحيح الشرع والمنهج الوسطي.

تأتي هذه المحاضرة ضمن فعاليات الدورة العاشرة وما تتضمنه من برامج علمية وتدريبية تهدف إلى تعزيز الوعي لدى الإعلاميين والأئمة والدعاة، ودعم جهود وزارة الأوقاف في بناء خطاب ديني مستنير يحصّن المجتمع من التطرف ويعزز قيم الانتماء والاعتدال.