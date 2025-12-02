وزير المالية: إطلاق 12 برنامجا متطورا بالضرائب والجمارك لتعميق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال والمواطنين

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق 12 برنامجا متطورا بمصلحتي الضرائب والجمارك؛ بهدف تعميق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال والمواطنين.

وأوضح كجوك، في بيان خلال احتفالية مرور 20 عاما على تأسيس شركة "إي فاينانس"، أن الشركة تمثل قصة نجاح مصرية ملهمة ومؤثرة في تحسين الخدمات المقدمة للناس وتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري، قائلا: "أنا فخور جدا بالتجربة المهمة لشركة إي فاينانس، وشكرا لكل صانعي الحلم".

أضاف الوزير، أن طموح الدولة مع "إي فاينانس" كبير، ويعد استثمارا في المستقبل، سواء داخل مصر أو خارجها، عبر أحدث التقنيات التكنولوجية، لافتا إلى أن بعض الدول طلبت نقل هذه التجربة المصرية الرائدة في التحول الرقمي لتطوير المالية العامة.

وقال الوزير: "شكرا لشركائنا المتميزين في التحول الرقمي للمالية العامة والمنظومة الضريبية، والآن لدينا فرصة كبيرة للانطلاق نحو المستقبل؛ فالموازنة الإلكترونية ساعدتنا في المتابعة اللحظية للإيرادات والمصروفات واتخاذ القرارات المالية بكفاءة، ومنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني وفرت ثروة معلوماتية هائلة.. سنستثمر بقوة في تحليلها لخدمة المستثمرين والمواطنين".

وتابع: "إننا نثق في قدرات وإمكانيات إي فاينانس الداعمة لتطوير وتسهيل الخدمات الحكومية وتحفيز النمو والتنمية المستدامة، وسنبني على الثروة المعلوماتية الإلكترونية المتطورة لتقديم خدمة أفضل وأسهل لمجتمع الأعمال، من خلال الاستثمار بقوة في الذكاء الاصطناعي للاستفادة من تحليل البيانات المالية والضريبية في التيسير على شركائنا وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري".

من جانبه، قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن رحلة نجاح الشركة بدأت بفكرة، مدعومة بثقة كاملة من الدولة في قدراتها، موضحا أنهم بدأوا بتحديات كبيرة، واليوم أصبحت كل الشبكات المالية مميكنة وتقدم خدمات أسهل وأسرع للمستثمرين والمواطنين.

وأضاف سرحان، أن الشركة تعاونت مع مختلف قطاعات الدولة لبناء شبكة الدفع والتحصيل الإلكترونية "الأكبر في المنطقة"، مؤكدا استمرار العمل على ابتكار الحلول الرقمية والتوسع في الخدمات من أجل انطلاقة أكبر محليا ودوليا.