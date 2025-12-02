القبض على مسلح خطف طائرة مساعدات في جنوب السودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الشرطة، إن مسلحا خطف طائرة صغيرة بمحرك توربيني تابعة لمنظمة "ساماريتان بيرس" الإغاثية المسيحية الإنجيلية في جنوب السودان اليوم الثلاثاء، وطلب من الطيار التوجه إلى تشاد.

وتم القبض على المشتبه به بعد ساعات بعدما هبطت الطائرة في بلدة شمالي البلاد.

ولم يتعرض أي شخص لإصابات ويجري التحقيق في الواقعة.

وغادرت الطائرة، وهي من طراز "سيسنا جراند كارافان"، عاصمة جنوب السودان، جوبا، صباح اليوم عندما سيطر المسلح على الطائرة.

وكانت تقل معدات طبية إلى مقاطعة مايووت أقصى شمال شرقي البلاد، حيث تقدم منظمة "ساماريتان بيرس" المساعدة الطبية.

وذكرت الشرطة، أن المسلح تسلل إلى الطائرة واختبأ في الكابينة الخلفية قبل الإقلاع.

وتم تحديد هويته بأنه يدعى ياسر محمد يوسف ومقيم بمنطقة آبيي الإدارية، الغنية بالنفط والتي تتنازع عليها جنوب السودان والسودان.

ولم يتسن معرفة دافع خطف الطائرة، ولا سبب رغبته في التوجه إلى تشاد، الواقعة بوسط أفريقيا والتي ليس لها حدود مع جنوب السودان.