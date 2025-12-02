ارتفاع شهداء الصحفيين الفلسطينيين جراء حرب الإبادة إلى 257

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن عدد الشهداء من الصحفيين ارتفع إلى 257 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد محمود وادي، الذي يعمل مصوراً صحفياً مع عدة وسائل إعلام محلية وأجنبية.

وأدان المكتب في بيان، مساء الثلاثاء، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال «الإسرائيلي» للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل: المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسئولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال، وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما ناشد ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

وأعلنت مصادر طبية مساء يوم الاثنين، استُشهاد المصوّر الصحفي محمود وادي، إثر استهدافه من مسيّرة إسرائيلية وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أثناء أداء عمله الصحفي.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، أن الزميل وادي يعمل مصورًا بطائرة درون وتم استهدافه أثناء تصوير آثار الدمار وسط خان يونس، فيما أصيب الصحفي محمد عبد الفتاح اصيلح، وهو شقيق الصحفي الشهيد حسن اصليح.