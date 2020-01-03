 بايدن معلقا على قتل سليماني: ربما سنكون على وشك الدخول في صراع كبير بالشرق الأوسط - بوابة الشروق
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بايدن معلقا على قتل سليماني: ربما سنكون على وشك الدخول في صراع كبير بالشرق الأوسط

جو بايدن
جو بايدن
عمرو محمد
نشر فى : الجمعة 3 يناير 2020 - 7:08 ص | آخر تحديث : الجمعة 3 يناير 2020 - 7:08 ص

علق المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة جو بايدن، على قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في هجوم أمريكي على مطار بغداد الدولي.

وقال بايدن: "لن يحزن أي مواطن أمريكي على قاسم سليماني بعد الجرائم التي ارتكبها ضد القوات الأمريكية وآلاف الأبرياء، لقد استحق ما حدث له، لقد دعم الفزع والفوضى، ولكن لا شيء من هذا ينفي أن تلك الخطوة من شأنها تصعيد الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ربما سنكون على وشك الدخول في صراع كبير بالمنطقة".

وأضاف: "بيان الإدارة الأمريكية حول مقتل سليماني يقول إن الهدف من قتله هو ردع التهديدات الإيرانية في المستقبل، ولكن من شبه المؤكد أن هذه الخطوة سيكون لها تأثيرًا معاكسًا على الرئيس دونالد ترامب".

وتابع: "ترامب مدين للشعب الأمريكي باتباع استراتيجية واضحة تحافظ على سلامة قواتنا وسفارتنا بالعراق، وتحمي مصالحنا في الشرق الأوسط والعالم أجمع".


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