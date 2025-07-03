مقتل شخص وإصابة 10 آخرين جراء قصف استهدف محطة وقود بتعز اليمنية

أفاد مصدر محلي مسؤول، فجر اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة أكثر من 10 آخرين من المدنيين، في قصف استهدف محطة وقود بمدينة تعز، شمال غربي البلاد.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "انفجارا عنيفا هز أرجاء المدينة إثر قصف استهدف محطة القدسي للوقود شمال شرقي المدينة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من عشرة آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى الثورة".

وبحسب المصدر، أدى الانفجار إلى احتراق المحطة وعدد من المنازل المجاورة.

وذكر موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، أن "ميليشيا الحوثي قصفت فجر اليوم الخميس، بطائرات مسيرة محطة وقود شمال شرق مدينة تعز".

ونقل الموقع عن مصدر عسكري، قوله إن "ميليشيات الحوثي استهدفت بطائرات مسيرة، خزانات الوقود التابعة لإحدى محطات الوقود في حوض الإشراف بمدينة تعز".

وأكد المصدر أن القصف أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، علاوة احتراق محطة الوقود بشكل كلي، وتضرر عدد من المنازل المجاورة.

وأضاف المصدر أن فرق الدفاع المدني، هرعت إلى مكان القصف وتمكنت من إخماد الحريق، وإسعاف الجرحى.

ولم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق حول هذا القصف حتى الان.

سبق وأن استهدف الحوثيون مواقع متفرقة في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بطائرات مسيرة وقذائف، أسفرت عن سقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ويسيطر الحوثيون على أجزاء من أطراف المحافظة منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية وسيطرتهم على العاصمة صنعاء بقوة السلاح عام 2014.