 كوريا الجنوبية تعتزم إلزام القادمين من هونج كونج وماكاو بتقديم اختبار سلبي لكورونا - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تعتزم إلزام القادمين من هونج كونج وماكاو بتقديم اختبار سلبي لكورونا

سول - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 9:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 9:11 ص
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عزمها إلزام المسافرين القادمين من هونج كونج وماكاو إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد قرار الصين بإلغاء السياسات الخاصة بعدم انتشار الفيروس.

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قولها إنه اعتبارا من 7 يناير الجاري، سيطلب من المسافرين القادمين من هونج كونج وماكاو تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يأتي هذا القرار بعد إعلان كوريا الجنوبية في وقت سابق أنها ستطلب من المسافرين القادمين من الصين إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل المغادرة وعند الوصول إلى أراضي البلاد، لتنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ودول أخرى في اتخاذ إجراءات حدودية جديدة وسط مخاوف من موجة جديدة من الإصابات.

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