كوريا الجنوبية تعتزم إلزام القادمين من هونج كونج وماكاو بتقديم اختبار سلبي لكورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عزمها إلزام المسافرين القادمين من هونج كونج وماكاو إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد قرار الصين بإلغاء السياسات الخاصة بعدم انتشار الفيروس.



ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قولها إنه اعتبارا من 7 يناير الجاري، سيطلب من المسافرين القادمين من هونج كونج وماكاو تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



يأتي هذا القرار بعد إعلان كوريا الجنوبية في وقت سابق أنها ستطلب من المسافرين القادمين من الصين إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل المغادرة وعند الوصول إلى أراضي البلاد، لتنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ودول أخرى في اتخاذ إجراءات حدودية جديدة وسط مخاوف من موجة جديدة من الإصابات.