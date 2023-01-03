إزالة حالتي تعد على أراض زراعية بقرية في مركز المنيا

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شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على عدم التهاون والتصدي بكل قوة وحسم لأي شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء.

ووجه برصد المخالفة والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة.

من جانبه، قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحليه بقرية تله تمكنت من رصد حالتي تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة 2 قيراط ونصف.

ولفت إلى أنه تمت الإزالة فورا، وإحالة المخالفين للنيابة العامة وعودة الأراضي الزراعية إلى طبيعتها؛ لمنع انتشار العشوائيات، واحتراما لسلطة القانون وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة فى المحاصيل الزراعية وحمايتها من التبوير.

من جانبه، واصل قسم الإنارة بقرية نزلة حسين أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بعمل الصيانة اللازمة لكشافات الإنارة على الطريق العام من قرية الدولية حتى نزلة عبيد؛ لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية ليلا.