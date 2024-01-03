الهجرة: تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن النسخة الثالثة من مؤتمر المصريين بالخارج

­عُقدت فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج في يوليو من العام 2023، بمشاركة نحو 1000 مصري بالخارج من أكثر من 56 دولة حول العام من بينهم ممثلين عن 66 رابطة وجالية مصرية بالخارج، بجانب مشاركة وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والثقافة كمتحدثين رئيسيين، إضافة إلى كبار مسئولي 12 وزارة ومؤسسة وطنية أخري وبنك،

بما في ذلك الخارجية والداخلية والدفاع، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الشخصيات العامة، والإعلاميين والصحفيين كضيوف للمؤتمر.

_الهجرة: طرح الأفكار والمقترحات واحتياجات المصريين بالخارج على الوزراء والمسئولين بشكل مباشر

­أوضحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن جلسات المؤتمر ناقشت عدد من المحاور الرئيسية أهمها المحور الاقتصادى، والمحور السياسي والتعليمي والمحور الاجتماعي والثقافي والخدمي، حيث تم طرح كافة الأفكار والمقترحات واحتياجات المصريين بالخارج على الوزراء والمسئولين بشكل مباشر