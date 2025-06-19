• القناة 12 الإسرائيلية أفادت باعتقال الشرطة مصورا بذريعة أنه يصور لقناة الجزيرة

قالت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، إنها نشرت وحدات دورية لوقف بث وسائل إعلام أجنبية كانت توثق مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية.

وأضافت في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "بعد تلقي بلاغات عن قيام وسائل إعلام أجنبية بتوثيق مواقع سقوط المقذوفات، وكشف المواقع الدقيقة للسقوط، تم إرسال دوريات من شرطة إسرائيل لإيقاف البث، بما في ذلك وكالات أنباء كانت تنقل عبرها قناة الجزيرة بثًا غير قانوني".

وذكرت الشرطة أن الخطوة جاءت "بناءً على سياسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبتوجيه من المفوض العام للشرطة داني ليفي، وبالتعاون مع وزير الاتصالات شلومو كَرعي – ومن أجل الحفاظ على سلامة وأمن مواطني دولة إسرائيل".

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرا مشددا على تحديد مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية ما لم تكن مواقع مدنية.

في السياق أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الشرطة اعتقلت أحد المصورين بداعي إنه يصور لقناة الجزيرة.

وتنفي قناة الجزيرة أن تكون تعمل في إسرائيل.

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي قال في منشور على منصة "إكس"، الأربعاء: "بعد إغلاق قناتي الجزيرة والميادين، وبعد التشاور والتعاون الكامل مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، توجهتُ إلى المستشار القانوني للحكومة بطلبٍ لدراسة كيفية تطبيق أحكام الرقابة أيضًا على شبكات أجنبية أخرى تُعرّض أمن الدولة للخطر في أوقات الحرب".

وكانت إسرائيل حظرت بث قناتي الجزيرة والميادين منذ العام الماضي ويتم تجديد القرار بشكل متواصل.

وبدأت إسرائيل فجر 13 يونيو الجاري، بدعم أمريكي ضمني، هجوما واسعا على إيران عبر سلاح الجو، فقصفت مباني سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.

ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بسلسلة هجمات بصاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، بلغت عدد موجاتها 14، وخلفت إلى جانب القتلى والجرحى أضرار مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.