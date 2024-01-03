عم الإضراب الشامل محافظات الضفة، اليوم الأربعاء، تنديدا باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت وستة آخرون.

وكانت أعلنت أقاليم حركة فتح في الضفة الإضراب الشامل الأربعاء، تنديدا باغتيال العاروري.

ورفعت إسرائيل حالة التأهب القصوى شمالا وتتوقع "ردا قاسيا"، حيث قال مسئول إسرائيلي رفيع، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل تستعد لـ"رد شديد" من قبل حزب الله اللبناني، على عملية اغتيال العاروري.

وصعد حزب الله عملياته ضد إسرائيل بعد عملية الاغتيال، حيث أعلن حزب الله في بيانات متتالية، تنفيذ ثلاث عمليات ضد قوات الاحتلال في المناطق الحدودية جنوبي لبنان دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة.