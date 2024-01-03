أمريكا وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى يحذرون الحوثيين من شن مزيد من الهجمات

حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ودول أخرى اليوم الأربعاء، الحوثيين من شن مزيد من الهجمات في البحر الأحمر.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أنه "في ضوء استمرار الهجمات الحوثية، بما في ذلك التصعيد الكبير خلال الأسبوع الماضي الذي استهدف السفن التجارية بالصواريخ والقوارب الصغيرة ومحاولات الاختطاف، لذلك فإننا نحذر الحوثيين من مغبة شن المزيد من الهجمات".

وأصدرت حكومات الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وإيطاليا، واليابان وهولندا ونيوزيلندا، بيانا مشتركا بهذا الصدد.

وأكد البيان، أن "هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير، ولا يوجد أي مبرر قانوني لاستهداف السفن المدنية والسفن البحرية عمدا".

وشدد البيان على أن "الهجمات على السفن بما في ذلك التجارية باستخدام الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة والصواريخ، بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن ضد هذه السفن لأول مرة، إنما تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة التي تعد بمثابة حجر الأساس للتجارة العالمية في واحد من الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم".

وأشار البيان إلى أن "هذه الهجمات تهدد أرواح الأبرياء من جميع أنحاء العالم وتمثل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملا جماعيا، إن ما يقرب من 15% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا يمر عبر البحر الأحمر، بما في ذلك 8% من تجارة الحبوب العالمية، و12% من تجارة النفط المنقولة بحرًا، و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم".

وتواصل شركات الشحن الدولية إعادة توجيه سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، مما يضيف تكلفة كبيرة وأسابيع من التأخير في تسليم البضائع؛ مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعريض حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم للخطر.

ودعا البيان إلى الكف الفوري عن هذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن المحتجزة بأطقمها بشكل غير قانوني، مضيفا: "وسيتحمل الحوثيون مسئولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".