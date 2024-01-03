اعتقال مواطن روسي في لاتفيا للاشتباه بتورطه في التجسس

اعتقلت السلطات الأمنية في لاتفيا مواطنًا روسيا، للاشتباه في تورطه في التجسس.

وقالت شرطة الأمن في ريجا، اليوم الأربعاء، إنه يتم التحقيق مع الشخص، بتهمة جمع معلومات لصالح جهاز المخابرات الروسية، حول بنية تحتية مهمة وأهداف عسكرية في لاتفيا.

يذكر أن لاتفيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وذكرت شرطة الأمن، أن الجاسوس المشتبه به، دعم أيضا أنشطة موجهة ضد الدولة، بطرق أخرى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتم اعتقال الشخص، الذي لم تكشف السلطات عن جنسه أو هويته، في 20 ديسمبر الماضي.

وأضافت الشرطة في البيان، أنه تمت مصادرة العديد من معدات تخزين البيانات والوثائق، خلال 5 عمليات بحث داخل وخارج ريجا.